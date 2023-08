La pandemia silenziosa

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Brasile: le aziende della Lava Jato chiedono 100 milioni di dollari a Lula per tornare in Angola Lula ha promesso, in visita in Angola, di riprendere i finanziamenti brasiliani nel paese africano. I casi di corruzione indagati dalla Mani Pulite brasiliana avevano paralizzato le operazioni di credito otto anni fa. Diciotto società, tra cui le principali società di costruzioni condannate dalla Lava Jato intendono ottenere fino a 100 milioni di dollari al ministro dell’Economia, Fernando Haddad. Tra le aziende che hanno chiesto i 100 milioni di dollari Novonor (ex Odebrecht, ha cambiato nome dopo lo scandalo), Andrade Gutierrez e Queiroz Galvão, che hanno incontrato ieri Haddad all’hotel Intercontinental, il più lussuoso di Luanda, la capitale dell’Angola. Lula ha già preso la sua decisione e riprenderà i finanziamenti. In un accordo negli Stati Uniti, Odebrecht ha confessato di aver ...