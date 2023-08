La Mostra dei Leoni

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Venezia 80, la primadell’era Meloni e l’ultima con la presidenza di Roberto Cicutto il cui successore nei desiderata del ministro Sangiuliano – ma la nomina non è stata first appeared on il manifesto.

Ovviamente, in questo caso possiamo aspettarcipiccoli compromessi sulla scheda tecnica del device, volti a tenerne basso il prezzo. Il dispositivo più interessante tra quelli in arrivo, però, ...Realizzata da Marsilio Art e Studio Pellegrin in collaborazione con Magnum Photos, la... di scoprire la vitarifugiati di Lesbo o di rivivere emergenze ambientali come lo tsunami in ...Con le fotografie di Stefano Cioffi, che si è recato nella regione in aprile ed è entrato nelle casemaestri tessitori e ricamatori. Unache valorizza la ricchezza di tessuti che oggi ...

La mostra Raggioverde a Santa Maria della Scala a Siena Artribune

L'edizione di quest'anno apre al pubblico il primo settembre, anche se diverse novità sono state già anticipate da aziende e siti ...All'apertura del Festival del cinema il riconoscimento per la regista emiliana. Il sindaco Bellelli. "Figlia illustre e amica della nostra terra" ...