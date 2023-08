La moglie di Mihajlovic | «Il suo sogno nel cassetto era allenare la Lazio»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Il settimanale Chi intervista ladi Sinisa, Arianna, che ha subito raccontato la difficoltà di questa prima estate senza di lui «Siamo arrivati in Sardegna il ventidue giugno e quando ho aperto la porta ho trovato i suoi scarpini, le sue tute, i suoi vestiti… Mi sono fermata, come se avessi ricevuto uno schiaffo, e mi sono detta: “Vivo o muoio?” Ho scelto di vivere. All’inizio una sensazione orrenda: lo sentivo per casa, ovunque. Poi ho scelto di vivere e non perire. Nicholas, il piu? piccolo di casa, mi vedeva da sola e mi chiedeva quando sarei uscita: si sentiva in colpa se rimanevo a casa. Allora mi sono circonda- ta di amiche, ho provato a non farmi vedere triste. Ho mostra- to sorrisi forzati, con Sinisa nel cuore. Perche? lui ci sara? sempre, fino a quando non lo ritrovero?… perche? lo ritrovero?! E i sorrisi dei miei figli ...