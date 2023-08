La Liga organizzerà un canale unico per seguire l’ultima giornata di calciomercato

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Laha deciso di programmare l’ultimo giorno diin un conto alla rovescia di diverse ore. Sarà possibilele più importanti trattative dell’ultimo minuto da unprogramma televisivo. Come spiegano su ElMundo: “Il 1 settembre andrà in onda il programma televisivo ‘La. Limite 24 ore’ mostrerà ai fan tutto ciò che accade in queste ultime ore chiave del mercato estivo, permettendo loro per la prima volta di vedere come le persone vivono e lavorano contro il tempo dalla sede di La”. Il primo di settembre, infatti, è un giorno speciale perché si chiudono ufficialmente i mercati estivi dei cinque campionati europei di alto livello. Premier League, La, Serie A, Bundese Ligue One chiudono le porte a tutti i club e ...