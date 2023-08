La giovane soprano sannita Serena Fuggi ai coetanei | “Trasformate il sogno in realtà”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“In quei momenti, quando sei parte di un’opera lirica, è come se ti trovassi in una ‘bolla’, fuori dal mondo, vivi unche si trasforma in lavoro: spero di non svegliarmi mai da questoe invito i mieia credere nei loro sogni con tenacia e sacrificio senza mai abbattersi“. Spiega così all’ANSA le sue emozioni il, 34 anni, con alle spalle diverse esperienze, fra cui l’ultima recente come artista del coro alla 69ma edizione del Festival Puccini a Torre del Lago (con Turandot e Madame Butterfly), e proiettata al prossimo impegno, a novembre, con ‘Gloria‘, composizione sacra del grande musicista toscano, e a maggio del prossimo anno in Giappone sempre con opere di Puccini tra cui La bohème.di ...