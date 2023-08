La gioielleria Recalcati chiude. Se ne va un pezzo di storia di viale Papa Giovanni

La gioielleria Recalcati chiude. Se ne va un pezzo di storia di viale ... L'Eco di Bergamo

Come confermato da Recalcati quest’anno parteciperanno per la prima volta anche 2 gioiellerie ed una società di assicurazioni, essendo l’evento non solo un’occasione per i commercianti di liberarsi ...DOPO UN SECOLO. La gioielleria aperta nel 1922 da Davide, oggi è gestita dal nipote Marco con la moglie. «Qui sparite quasi tutte le attività storiche».