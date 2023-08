La denuncia di Cappato | vera o falsa che sia | svela il mostro delle intercettazioni dei Servizi

E Marco: 'Sono spiato dai servizi'. Ma il sottosegretario alla sicurezza Mantonano lo esclude. Come funzionano i trojan in Italia Oggi sono con noi, in ordine di scaletta: il ...Giulia Merlo per www.editorialedomani.it marcoMarco, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni e candidato al collegio senatoriale di Monza, ha denunciato di essere da mesi sottoposto a intercettazioni con il virus spia Trojan. ...ROMA - L'ex parlamentare e attuale tesoriere dell'Associazione Coscioni, Marcodi essere spiato dai Servizi segreti. Pronta la replica del governo, che smentisce qualsiasi ipotesi al riguardo. 'Chiedo formalmente alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni di ...

Cappato denuncia: «Intercettato dai servizi segreti». Mantovano smentisce Il Manifesto

A 24 ore dalla denuncia di Marco Cappato, che chiede alla premier di verificare se davvero è stato intercettato dai servizi segreti per presunta associazione sovversiva, e dalla categorica smentita ...A Monza e nei 55 comuni della Brianza che formano il collegio U06 con 600 mila elettori, dovrà vedersela con Adriano Galliani, Ad del Monza Calcio, erede designato dalla stessa famiglia Berlusconi, ...