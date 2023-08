La Giustizia Speciale per la Pace (Jep), il meccanismo transitorio colombiano attraverso il quale vengono indagati e processati membri delle Farc, militari, e quanti abbiano partecipato al conflitto ......profonda (un "diagnóstico profundo") dell'attuale situazione del sistema democratico in. ... l'ELN intende procedere per "piccoli accordi", ossia "si stabilisce un accordo e lo siin ...... rendendosi conto che tentare di varcare la frontiera da soli lia rischio di furti, ... passando dalla Turchia e facendo il giro dalla, e in due settimane ho finito tutti i soldi stando ...

La Colombia mette sotto accusa il generale che liberò Betancourt ... Agenzia ANSA

La Giustizia Speciale per la Pace (Jep), il meccanismo transitorio colombiano attraverso il quale vengono indagati e processati membri delle Farc, militari, e quanti abbiano partecipato al conflitto a ...