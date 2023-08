La collezione di indagini sulla Santanchè continua a crescere

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Chissà, forse la ministra al Turismo Danielae la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si affidano alla memoria corta degli italiani e per questo veleggiano ostentando serenità sui molteplici casi che fanno capolino di giorno in giorno. Laè stata ufficialmente salvata in Senato lo scorso 26 luglio. Capitolo chiuso, devono avere sperato dalle parti del governo. Fa niente che le risposte offerte dalla ministra ai senatori in occasione della mozione di sfiducia presentata dall’opposizione siano risultate evidentemente mendaci. Solo che in questo ultimo mese le ombre hannoto ad allungarsi e ora anche la Corte dei Conti ha deciso di metterci il naso. Dubbicampagna “Open to meraviglia” voluta dalla ministra. La Corte dei Conti fiuta il danno erariale Sotto ...