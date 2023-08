A Bonassola il circolo laico apre le porte all'iniziativa organizzata da don Giulio, sospeso a divinis dalla diocesi...per la Lions Teramo (Serie A Silver)Presidente Franco Chionchio che grazie all'invitoteam"Campus Italia" Serie A Silver) parteciperà ad un quadrangolare appunto con i padroni di, ...... di certo le più sorprendenti, sono però arrivate quando invece di parlarefuturo si è tornati ... solo a Philadelphia , per me è come una seconda'.

La Casa del Popolo aiuta l'ex parroco. "Curia e Comune negano gli spazi" LA NAZIONE

"Belli, ma senza punti. Il debutto in casa è amaro: blitz del Palermo al ’Città del Tricolore’", titola il Quotidiano Sportivo. Solita falsa partenza dei granata: dopo 7 minuti già sotto. Poi una ...Quando gli inquirenti hanno bussato alla porta di casa sua, domenica 27 agosto ... Con l’imminente conclusione della stagione e l’arrivo del maestrale favorito dal ciclone Poppea, le riflessioni ...