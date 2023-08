La Ble Decò Juvecaserta ufficializza i numeri di maglia

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Caserta. In vista della stagione agonistica 2023/2024, la Ble2021 annuncia idiche i tifosi potranno ammirare sul retro delle canotte bianconere griffate Macron. #0 Diego Jordan Lucas #1 Raffaele Romano #3 Davide Mastroianni #7 Niccolò Moffa #9 Alfonso Zampogna #10 Giovanni Pani #13 Giovanni Pagano #14 Damir Hadzic #15 Paolo Paci #17 Nicola Mei #25 Stefano Pisapia #32 Biagio Sergio #33 Riccardo Vaccaro #77 Fatih Mehmedoviq Oltre al parco atleti, questo sarà lo staff tecnico a supporto, sul campo e non solo. L’head coach è Sergio Luise, così come nella passata stagione e al suo fianco ci sarà sempre Ciro Dell’Imperio, primo assistant coach e responsabile tecnico del settore giovanile; l’altro assistente sarà Nicola Liguori. I preparatori fisici, che in questo periodo sono ...

