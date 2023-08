(Di mercoledì 30 agosto 2023) Star italiane e straniere ci faranno sognare ogni sera durante l'80ma edizione del Festival del cinema. E il merito va anche ai brand beauty e agli addetti ai lavori che si occupano di far risplendere le stelle che arrivano in Laguna

Capelli lunghi e scuri, occhi a mandorla e sorriso dolce:è unamediterranea che tutto il mondo conosce. In queste splendide foto sulla spiaggia, indossa un elegante abito nero a ...Leggi anche ›Murino: "Come madrina di Venezia non sarò una figurina sul tappeto rosso"mediterranea chic e naturale In abito lungo blu notte firmato Armani Privé con ......importanti per far conoscere meglio il nostro territorio che rappresenta un unicum pere ...Presidente del Comitato Lombardia Esmeralda Rettagliata e della Consigliera provinciale...

La bellezza di Caterina Murino (e non solo) è di casa a Venezia Vanity Fair Italia

Tutto inizia sempre con i bagno della madrina al Lido, che quest'anno è incaranta dall'attrice Caterina Murino. Ed è il primo appuntamento con la bellezza che inonderà la laguna, in tutti i sensi.Caterina ha preso il tutto come un elegante divertimento, giocando tra le onde, posando come una sirena a riva, ammiccando ai flash, mostrandosi così in tutta la sua naturale bellezza, esaltata al ...