La 19enne vittima di stupro lascia Palermo | trasferita in una comunità protetta

(Di mercoledì 30 agosto 2023) La ragazza di 19 anni stuprata nella notte tra il 6 e il 7 luglio da un gruppo di giovani al Foro Italico, hato la città di. Per la giovane, che dopo le violenze subite e le denunce al branco che l'ha aggredita vive in una situazione estremamente delicata, è stato disposto...

Al fratello della 12ennedelle violenze è stato rubato lo scooter e anche questo episodio ... Al- che non risulta legato ai contesti criminali della zona - verrebbe in particolare ...Stupro Palermo, troppi attacchi alla: trasferita in una comunità protetta Troppi attacchi sui social: la ragazza, allo stremo, è stata trasferita in un luogo dove trovare un po' di pace. Lo scorso 6 luglio aveva subito l'...E' stata trasferita in una comunità protetta ladello stupro di Palermo. La decisione arriva dopo che la giovane aveva affidato ai social un nuovo sfogo: 'Sono stanca, non ce la faccio più, mi state portando alla morte ', ha infatti ...

La 19enne vittima dello stupro lascia Palermo: trasferita in una ... Open

Lascia Palermo per una comunità protetta fuori dalla città la 19enne palermitana violentata a luglio da sette ragazzi. La giovane vittima, che ha denunciato i suoi stupratori, in serata ha lasciato il ...Lascia Palermo per una comunità protetta fuori dalla città la 19enne palermitana violentata a luglio da sette ragazzi. La giovane vittima, che ha denunciato i suoi stupratori, in serata ha lasciato il ...