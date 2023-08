Kostic in uscita dalla Juve | adesso anche la Roma pensa al serbo

(Di mercoledì 30 agosto 2023)inlastando all’acquisto dell’esternoCome scrive Tuttosport, ci sarebbe stato un sondaggio esplorativo da parte della dirigenza dellaper Filip, in. Ilpiace molto a Mourinho. Il portoghese, infatti vorrebbe un nuovo esterno sinistro al posto di Spinazzola, in caso di sua partenza destinazione Mster United. Difficile però che lapossa aprire alla formula del prestito con diritto di riscatto, a maggior ragione nei confronti di una diretta concorrente. Più facile che l’ex Eintracht possa volare ...

Il nome più gettonato è quello del francese Hugo Lloris , indal Tottenham dopo l'acquisto ... dalla Juventus potrebbe arrivare, che piace moltissimo allo Special ...La Juventus, intanto, cerca una soluzione inper, Kean e Bonucci: i giallorossi ci provano per il serbo, mentre per il centrale c'è la Lazio. Calciomercato, tutte le news e le ...... curiosità per le ultime mosse della Juventus in entrata e in. Calciomercato, tutte le news ... 10:35 29 Agosto Juventus,e Kean ancora sul mercatoSecondo quanto riportato sull'edizione ...

Juve, da Kean a Kostic: il fattore K in uscita Tuttosport

Il nome più gettonato è quello del francese Hugo Lloris, in uscita dal Tottenham dopo l’acquisto dell ... dalla Juventus potrebbe arrivare Kostic, che piace moltissimo allo Special One.Kostic lascia la Juve ma resta in Serie A Sondaggio di una big italiana. Le ultime notizie sul futuro dell’esterno serbo Secondo Tuttosport ci sarebbe stato un sondaggio esplorativo da parte della ...