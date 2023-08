Kolo Muani vuole solo il PSG | salta l'allenamento! Ma l'Eintracht non scende sotto i 100 milioni

Non è un segreto che il PSG stia spingendo perdell'Eintracht . Il giocatore è desideroso di accasarsi al Parco dei Principi, ma c'è da far fronte alle alte richieste dell'Eintracht. ...Ore decisive per il possibile passaggio dial PSG: l'attaccante spinge per il trasferimento ai parigini Come scrive L'Equipe,sta spingendo per il suo trasferimento al PSG, che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore. ...L'attaccante si ribella all'Eintracht, l'azzurro a un passo dall'Al Arabi PARIGI (FRANCIA) - Randalvuole solo il Paris Saint Germain ed è pronto a forzare la mano. Lo stesso attaccante francese è uscito ieri sera allo scoperto, dichiarando ai media tedeschi di voler firmare col Psg: "Ho ...

Insomma, qualcosa l’anno scorso è andato storto. Kolo Muani (Lapresse) – Ilveggente.it E il mercato ha portato via anche quell’elemento in grado di fare la differenza, passato ieri ufficialmente al ...L'attaccante si ribella all'Eintracht, l'azzurro a un passo dall'Al Arabi PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Randal Kolo Muani vuole solo il Paris Saint Germain ed è pronto a forzare la mano. Lo stesso ...