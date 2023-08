Kolo Muani-PSG ci siamo | il francese non si allena con l’Eintracht

Leggi su sportface

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Il PSG di Luis Enrique si prepara ad accogliere un nuovo giocatore in attacco.viaggia verso Parigi, dopo le sue dichiarazioni che hanno sottolineato la sua forte volontà di approdare in Francia. L’attaccante della nazionale di Deschamps farebbe carte false per arrivare al PSG: il suo obiettivo starebbe per diventare realtà.rende noto che l’attaccantesi è rifiutato dirsi con la squadra questa mattina e sta spingendo per un trasferimento al PSG.afferma che“ha dichiarato la sua intenzione di cambiare club prima della fine della finestra di mercato di venerdì sera come motivo della sua assenza“. I media francesi parlano di un arrivo dell’attaccante già a Parigi nelle prossime ore per ...