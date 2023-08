Kolo Muani esce allo scoperto | “È la mia occasione | voglio andare al Psg”

Commenta per primo A due giorni dalla fine del mercato, Randalha cominciato a forzare la sua cessione. L'attaccante francese vuole solo il Paris Saint - Germain e oggi si è rifiutato di allenarsi con l'Eintracht Francoforte. Stando a quanto riferito ...Il PSG di Luis Enrique si prepara ad accogliere un nuovo giocatore in attacco.viaggia verso Parigi, dopo le sue dichiarazioni che hanno sottolineato la sua forte volontà di approdare in Francia. L'attaccante della nazionale di Deschamps farebbe carte false per ...Occhio alla rete, così come successo nella gara di andata, di. Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte - Levski Sofia EINTRACHT FRANCOFORTE (3 - 4 - 3): Trapp; Tuta, Koch, William ...

Rottura Eintracht-Kolo Muani, l'attaccante non si allena. Il club: "Ci ha detto che vuole partire" TUTTO mercato WEB

Quando il Psg chiama, beh, è difficile non rispondere. Lo ha provato sulla sua stessa pelle il giovane attaccante Randal KoloMuani, nel mirino dei parigini come post Mbappé. E tramite intervista ai ...L’attaccante del Psg ha estimatori anche in Premier League Mentre il Paris Saint-Germain sta provando a inserirlo nella trattativa con l’Eintracht Francoforte per arrivare a Randal Kolo Muani, Hugo ...