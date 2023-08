(Di mercoledì 30 agosto 2023)ha vissuto questa notte il suo più» , hanno detto stamattina le autorità militari locali dopo che duesono state uccise e altre tre ferite in undi missili e droni russi sulla capitale ucraina. Sono scoppiati degli incendi in seguito alle esplosioni in due quartieri di. Lo ha riferito il sindaco della capitale ucraina, Vitaly Klichko....

Ha inviato il cardinale Zuppi a, Mosca e Washington e ora è in attesa di volare a Pechino. ... In questo momento occorre essere prudenti e condannare ogni attacco che. Il cardinale Zuppi ...Nella campagna contro l'Isis a Palmira, il gruppoalmeno seicento perdite, ma i suoi comandanti, tra cui Utkin, acquisiscono un'esperienza che sarà preziosa nel conflitto ucraino. Compagni ...'Oggi, il popolo ucraino celebra ancora una volta il suo Giorno dell'Indipendenza mentrel'assalto a tutto campo della vile guerra di Putin per il territorio e per il potere'. Così il messaggio del presidente degli Stati Uniti Joe Biden in occasione della giornata dell'...

Kiev subisce il peggior attacco dalla scorsa primavera: muoiono due persone in un raid russo Gazzetta del Sud

