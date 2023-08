Kanye West | pantaloni abbassati con la moglie Bianca Censori sul taxi a Venezia Kim Kardashian «imbarazzata» per la foto equivoca

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WHOOPSEEera portato in palmo di mano e il movimento Black Lives Matter aveva raggiunto l'apice. Recentemente Tremaine, che è anche fondatore del marchio Denim Tears con cui celebra la cultura ...Tra le ultime star che hanno scelto il Belpaese come meta di vacanza c'è il discusso rapper, che come al solito ha fatto parlare di sé per alcuni episodi piuttosto controversi. Il rapper ...

Kanye West paparazzato coi pantaloni abbassati in barca a Venezia con la moglie Bianca Censori Radio Deejay

Dopo un breve passaggio a Firenze, e dopo avere preso parte al concerto di Travis Scott a Roma, Kanye West (o Ye, come si fa chiamare ora il rapper) è finito a Venezia, dove non ha mancato di dare ...Kanye West è stato sorpreso a mostrare il suo fondoschiena nudo durante un'amorosa gita in barca con la sua "moglie" Bianca Censori, mentre la coppia continua a fare scalpore durante il loro viaggio a ...