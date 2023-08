Kanye West a Venezia col sedere di fuori | il video assurdo

(Di mercoledì 30 agosto 2023)è diventato virale dopo appena una giornata del Festival del Cinema di2023. L’artista è stato fotografato coldidai paparazzi mentre si rilassava in barca con la moglie Bianca Censori. Un’inquadratura equivoca di Ye insieme alla sua donna ha suscitato commenti maliziosi nel pubblico, che in quei pantaloni abbassati ci ha visto qualcosa di piccante.show his butt during Italian boat ride with Bianca Censori pic.twitter.com/qMII4gy1xS — Daily Viral (@murarik193) August 28, 2023 Ilvirale sul web è stato al centro di tante interpretazioni visto che sulla barca-taxi insieme ae Bianca c’era anche un’altra donna di cui al momento nessuno ha scoperto l’identità. Subito dopo ...

e Bianca Censori hot in barca, social scatenatidà spettacolo a Venezia. Proseguono, non senza polemiche, le vacanze in Italia del rapper americano insieme alla neo - moglie ...Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WHOOPSEEera portato in palmo di mano e il movimento Black Lives Matter aveva raggiunto l'apice. Recentemente Tremaine, che è anche fondatore del marchio Denim Tears con cui celebra la cultura ...

Kanye West a Venezia al centro di uno scandalo: di cosa è accusato La7

Nei filmati in questione, comunque, si può vedere chiaramente Kanye West con i pantaloni abbassati e il di dietro scoperto. Poi, a completare il quadro, sua moglie seduta in ginocchio proprio davanti ...Kanye West è stato paparazzato con la moglie Bianca Censori a Venezia. Alcuni momenti del loro giro in barca sono diventati virali e nelle ultime ore sono tantissime le ipotesi che girano sul perché ...