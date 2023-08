Juve | un altro baby colpo | dal Werder Brema arriva Salifou

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Lanon si ferma più. Se si parla di colpi in prospettiva, si intende. Perché il mercato dei grandi, quello diretto per Max...

... uninvece coinvolge Leonardo Bonucci ma c'è un titolarissimo della scorsa stagione che, a ..., 15 milioni per Kostic: si fa avanti la Roma . Juventus, riflessioni in corso su Kostic: può ...... lanon vorrebbe cederlo alle condizioni che la Roma avrebbe chiesto, vale a dire un prestito ... piacerebbe alla dirigenza giallorossa che dopo Romelu Lukaku sognerebbe di assestare uncolpo ...Poi il vuoto; perché Ora lasi ritrova con tre esterni (quinti) a sinistra () mentre adatta ... le conferme di troppi giocatori senza alternative e novità non èche il più potente ed ...

Juve, un altro colpo in prospettiva: ecco chi è Comenencia, il talento ... Calciomercato.com

Come riferisce Gazzetta, la proprietà ha voluto fortemente Cristiano Giuntoli, aspettandolo fino a inizio luglio, perché lo considera l’uomo giusto per ricostruire una Juve sana e vincente, puntando ...E lo stesso tecnico livornese poi che sembrerebbe, qui il condizionale è più che mai d’obbligo, contrariato per il non-mercato della Juventus che, oltre a Weah, non gli avrebbe, altro condizionale, ...