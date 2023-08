Juve | tutti i nodi a metà campo

L'Udinese aveva illuso, il Bologna ha tolto il velo. È il centrocampo il ventre molle della. Non ingrana come dovrebbe e, quando ingrana, va a corrente alternata. Certo, sarebbe troppo facile dire che si stava meglio quando si stava peggior, che un conto, sia detto con massimo rispetto ......un colpo del Frosinone e ancora dalla: dopo Soulé, è ufficiale anche Kaio Jorge. Rinforzo in difesa per il Cagliari: dal Clermont ecco Wieteska. Per lui contratto fino al 2027. Di seguito......un colpo del Frosinone e ancora dalla: dopo Soulé, è ufficiale anche Kaio Jorge. Rinforzo in difesa per il Cagliari: dal Clermont ecco Wieteska. Per lui contratto fino al 2027. Di seguito...

Juve, accordo verbale per il rinnovo di Yildiz: tutti i dettagli Calciomercato.com

Impensabile che a pochi giorni da Juventus-Bologna e con le polemiche ancora roventi, non analizzi quanto avvenuto e che porterà alla sospensione dell’arbitro Di Bello, del Var Fourneau e ...servirà attendere ancora un poco prima di poter fare un po’ più di luce sugli episodi di Juventus-Bologna. E non solo quelli, perché se a monopolizzare l’attenzione è stata la sfida dello Stadium (e ...