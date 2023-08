Juve | Kostic può partire davvero | la cifra richiesta

, 15 milioni per: si fa avanti la Roma . Juventus, riflessioni in corso su: può partire. Secondo quanto riportato da diversi organi d'informazione, in primis Tuttosport e Corriere ......sarebbe il discorso per: nonostante il laterale sinistro abbia perso delle posizioni nelle gerarchie di Massimiliano Allegri (che a oggi gli preferirebbe il giovane Andrea Cambiaso), la...Giuntoli vuole riportare Alvaro Morata alla Juventus e ha scelto la pedina di scambio per convincere l'Atletico Madrid Il calciomercato estivo sta per concludersi e la Juventus cerca il colpo ad ...

LIVE TJ - Mercato Juve h24 - Futuro di Kostic in bilico. Bianconeri pronti a regalare il cartellino di... Tutto Juve

Juventus, riflessioni in corso su Kostic: può partire Il doppio indizio di mercato: Kostic mai impiegato Juve, 15 milioni per Kostic: si fa avanti la Roma Juventus, riflessioni in corso su Kostic: può ...Come scrive Tuttosport, ci sarebbe stato un sondaggio esplorativo da parte della dirigenza della Roma per Filip Kostic, in uscita dalla Juve. Il serbo piace molto a Mourinho. Il portoghese, infatti ...