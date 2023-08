Juve | Kostic in vendita | il tempo stringe fra Premier | Bundesliga e suggestione Roma

...Juventus lo ha aspettato fino a luglio perché lo considera l'uomo giusto per ricostruire una... E ora proverà a sbolognare anche Bonucci e. Fin qui il monte stipendi è passato da 95 milioni ...E non è finita qui: in uscita ci sono anche Bonucci e, che insieme guadagnano oltre 9 milioni di euro netti. CESSIONI - Laha lavorato bene in uscita, con le cessioni di Kulusevski al ...Occhio alla Roma che ha sondato il terreno e messo gli occhi su un altro esubero bianconero:. Difficile però che lapossa cederlo a una diretta concorrente.

Roma, Bonucci e Kostic dopo Lukaku Mercato Juve tra Kean e Morata Tuttosport

Il match tra Empoli e Juventus sarà visibile su DAZN ... Il tecnico potrebbe inoltre rilanciare Kostic dal primo minuto sulla sinistra al posto di Cambiaso. In attacco confermati Chiesa e Vlahovic.Filip Kostic è finito nelle retrovie del progetto Juventus, tanto da ritrovarsi sul mercato. Scavalcato nella gerarchie di Max Allegri da Andrea Cambiaso e da Samuel Iling-Junior, il classe 1992 serbo ...