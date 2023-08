Josh O’Connor | re a tutto campo

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 30 agosto 2023)stava tornando verso casa alla guida del suo furgone giallo lungo le strade di campagna in Italia. L’attore inglese aveva vissuto per tre mesi nel van parcheggiato sulle colline vicino al lago di Bolsena durante le riprese di La Chimera, il nuovo film di Alice Rohrwacher su una banda di tombaroli, ambientato negli anni Ottanta. Nell’ultimo biennio, da quando aveva lasciato Londra,era riuscito a vincere un Emmy e un Golden Globe per il ruolo del principe Carlo in The Crown. Inoltre, aveva recitato in due film, dividendosi tra Italia e Stati Uniti. Aveva passato così tanti mesi a vestire i panni di altre persone da sentirsi esausto, in preda a quel genere di stanchezza ipnotica in grado di farti credere che andare alla deriva sia più semplice di cercare di rallentare.doveva percorrere ...