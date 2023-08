John Elkann lascia una presidenza ma si ritrova pieno di cugini

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Sì, certo, cambiare tutto per non cambiare niente, ma anche, più semplicemente: tengo famiglia. I cambi e ricambi ai vertici del mondo Agnelli pervenuti ieri, con la notizia che... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti