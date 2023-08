Jesolo | una forte tromba d' aria spazza via lo stabilimento

Durante la notte,violenta tromba d'aria ha colpito la zona Pineta di, precisamente nell'area dello stabilimento Balneare Riviera Levante . Intorno alle 3 del mattino si è sviluppato un vortice che ha ...... Milano; 18 settembre - Festival della Bellezza, Verona; 26 settembre -Nessuna Centomila, ... Bologna; 22 settembre - Auditorium Parco della Musica, Roma; 24 settembre - Palazzo del Turismo,...tromba marina è arrivata sulla terraferma a, spazzando via in pochi secondi sdraio e ombrelloni appartenenti allo stabilimento balneare 'Riviera di Levante'. Nella notte tra il 28 e 29 ...

Fortissima tromba d’aria si abbatte nella notte a Jesolo e distrugge una porzione di spiaggia Corriere TV

Il maltempo che ha interessato il Veneto. Jesolo è stata colpita da una tromba d'aria, danni a uno stabilimento balneare per circa 20mila euro. I lavori di ripristino sono in corso. Per giovedì ...Jesolo, una tromba d'aria si è abbattuta sullo stabilimento Balneare Riviera Levante. Un vortice ha interessato un’area di 80 metri per sei secondi: sono andate distrutte 120 postazioni, tra ...