Jesolo | tromba d’aria devasta le spiagge VIDEO

Leggi su ildifforme

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Il ciclone Poppea ha avuto un impattonte nel Paese, in particolar modo adove unasi è abbattuta sulle: laLe immagini e isono diventati virali sui social. Il ciclone Poppea è arrivato inesorabile – come dicevano le previsioni – in Italia e hato L'articolo proviene da Il Difforme.