Jeanne du Barry - La favorita del re | il ritorno perfetto di Johnny Depp

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Il film presentato al Festival di Cannes lo scorso maggio e ora nelle sale è l'occasione perfetta per riammirare il divo in una veste nuova, finalmente lontano da scandali e aule di tribunale

Guarda una clip dal film Jeanne du Barry - La Favorita del Re, diretto da Maïwenn con un inedito Johnny Depp. Al cinema dal 30 Agosto distribuito da Notorious Pictures. Dopo aver aperto fuori concorso il 76° Festival di Cannes...

Jeanne du Barry - La favorita del re. Non è solo il titolo di un film, ma l'espressione di un titolo caduto in disuso, di cui la vera Jeanne potrebbe vantarsi, quello di maîtresse-en-titre, specie se ...Jeanne du Barry – La favorita del re è il film in uscita al cinema dal 30 agosto diretto e interpretato da Maiwenn, attrice e regista francese, con Johnny Depp tra i protagonisti. Si tratta della ...