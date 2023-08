Jacobelli | «Inter | Pavard colpo di livello internazionale È un difensore…»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Xavierha parlato dell’dopo la vittoria in casa del Cagliari e ilBenjamindal Bayern Monaco.– Queste le parole di Xaviernel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Cosa lascia il successo dell’a Cagliari? Non c’è nessun partita che si può risolvere con semplicità assoluta, ma l’ha fatto bene a Cagliari e conarriva l’undicesimo acquisto di questa estate. Queste operazioni, incluse ovviamente anche le cessioni, permette alla società di ritrovarsi con 40 milioni di euro in più nelle casse visti gli ammortamenti e l’alleggerimento del monte ingaggi. Bisogna sempre ricordare poi la scadenza nel 2024 del prestito a Oaktree da parte della famiglia Zhang. Tutto questo ha ...