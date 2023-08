Xavier, giornalista ed opinionista, ha parlato a Sportitalia della situazione legata a Romelu Lukaku Xavier, giornalista ed opinionista, ha parlato a Sportitalia della situazione legata a Romelu Lukaku. Le sue dichiarazioni: "Per quanto riguarda il possbile scambio Vlahovic - Lukaku, vista la ...... è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Xavier. Queste le sue parole raccolte da TMW. ... Intanto risolviamo la questione del commissario tecnico, poi vedremosi deciderà dal punto di ......Nazionale italiana in una lunga intervista al Corriere dello Sport firmata da Xaviere ... Ma allora perché intervenire sullo staffc'entra A quel punto doveva mandare via me. Invece ha ...

Jacobelli: “A cosa serve il VAR se bisogna correggere una decisione” Pianeta Milan

INTER – Queste le parole di Xavier Jacobelli nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Cosa lascia il successo dell’Inter a Cagliari Non c’è nessun partita che si può risolvere con semplicità assoluta ...Thiago Motta alla Juve dopo Allegri: c’è un’idea che si fa largo… Ecco cosa potrebbe succedere in futuro In campo e fuori, Thiago Motta continua a prendere consensi su consensi. Come ricorda Tuttospor ...