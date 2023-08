Italodisco | brano vincitore Power Hits Estate 2023 | perché coinvolge così tanto?

(Di mercoledì 30 agosto 2023) I The Kolors hanno nuovamente dimostrato la loro incredibile abilità artistica conquistando il prestigioso premio Rtl 102.5con la loro irresistibile hit “”023 con la loro irresistibile hit “”. Questo riconoscimento è ampiamente meritato, considerando che ilha dominato la classifica dei più ascoltati e votati in tutta la nazione. Uscita il 5 maggio, ilha raggiunto la vetta della classifica FIMI nel mese di luglio e diffondendosi ovunque con la sua contagiosa energia. Con “”, i The Kolors ci hanno regalato un inno musicale che evoca ricordi e ci catapulta nel contemporaneo con irresistibile fascino. Un Viaggio Nella Nostalgia degli Anni ’80: ...

Ai The Kolors i Power Hits: è «Italodisco» la canzone regina dell'estate L'Arena

Italodisco: "I The Kolors sono ... per creare una forma più di tendenza con un brano ...Ma il primo posto, si sa, fino all'ultimo istante può invertire ogni possibile previsione. E invece il brano "Italodisco", che ha venduto oltre 200.000 copie, supera il feat dell'estate e la band più ...