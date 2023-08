Italia’s Got Talent | Elettra Lamborghini racconta un feroce litigio con un concorrente | “Quasi mi staccava il naso”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 30 agosto 2023) A partire dal 1 Settembre, sbarca per la prima volta su Disney+Got, il programma di intrattenimento che anni fa passò da Mediaset a Sky e ora passerà in streaming. A metterli insieme ci ha pensato, però, Disney+ che ha riunito i veterani Mara Maionchi e Frank Matano insieme ai nuoviLamboghini e Khaby Lame per la giuria del primoshow di Disney+. Con loro ci saranno anche i due conduttori Aurora Leone e Fru dei The Jackal. In occasione della conferenza stampa di presentazione del programma, DavideMaggio.it li ha intervistati e ha scoperto un gruppo abbastanza affiatato, tra ironiche punzecchiature e sfottò. Matano ha commentato il passaggio da Sky e Tv8 a Disney+: Intanto cambia per velocità e ritmo, non avendo i limiti della televisione di flusso in cui sei costretto ad andare in ...