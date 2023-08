Italia-Turchia | orario Europei volley femminile 2023 | programma semifinale | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Come da pronostico, l’affronterà lanelladeglidi. Sino alla passata stagione sarebbe stata una partita che avrebbe visto le azzurre partire favorite. Ora il copione è cambiato a seguito della naturalizzazione di Melissa Vargas da parte delle anatoliche: la cubana ha letteralmente cambiato il volto della squadra con la sua devastante potenza. Inoltre il ct Daniele Santarelli ha varato uno schema iper-offensivo, schierando contemporaneamente in campo due opposte, ovvero Vargas ed Ebrar Karakurt, con quest’ultima chiamata anche ad un compito in ricezione: chissà se in prospettiva futura arriverà a questa soluzione anche l’con Ekaterina Antropova e Paola Egonu. Nella stagione in corso ...