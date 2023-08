(Di mercoledì 30 agosto 2023) La decisione è stata presa per 'impedire eventi che possano turbare la pace e la sicurezza della popolazione', si legge in un comunicato della prefettura citato da vari media turchi. La notizia ha già ...

La decisione è stata presa per 'impedire eventi che possano turbare la pace e la sicurezza della popolazione', si legge in un comunicato della prefettura citato da vari media turchi. La notizia ha già ...La prefettura diha deciso di vietare la vendita e il consumo di bevande alcoliche in parchi, spiagge e altri spazi pubblici all'aperto nella città sul Bosforo. Il divieto non riguarda locali presenti in ......libica ha annunciato l'inclusione di al - Manqoush nell'elenco delle persone a cui è... all'alba di lunedì, del jet della ministra all'aeroporto internazionale die partito dall'...

Istanbul, vietato consumare alcol nei parchi e nelle spiagge | Rivolta social: "Arriva la Sharia" TGCOM

La prefettura di Istanbul ha deciso di vietare la vendita e il consumo di bevande alcoliche in parchi, spiagge e altri spazi pubblici all'aperto nella città sul Bosforo. Il divieto non riguarda locali ...La prefettura di Istanbul ha deciso di vietare la vendita e il consumo di bevande alcoliche in parchi, spiagge e altri spazi pubblici all'aperto nella città sul Bosforo. Il divieto non riguarda locali ...