(Di mercoledì 30 agosto 2023) L’evento è di quelli da non perdere: una serata tra le eccellenze del food contribuendo ad una buona causa. Inizierà domenica 17 settembre con ilall’Albergo dellala settima edizione di, l’evento che vede come protagonisti chef, maestri pizzaioli, artigiani del gusto, pasticcieri e imprenditori del settore food & beverage per raccogliere fondi da destinare ogni anno ad un diverso progetto di formazione dei giovani. Info su ticket dicipazione: https://.it/. L’appuntamento è al ristorante Dolce Vita dell’hotel dove chef stellati e artisti del gusto collaboreranno alla creazione di un menù esclusivo per una cena gourmet dinamica che farà da apripista ad un evento davvero ...

Proporranno ciascuno una Pizza peri 43 pizzaioli presenti alla settima edizione di "". Giovani talenti e affermati maestri da ogni parte d'Italia arriveranno sull'isola per prendere parte all'evento e in particolare alla serata al Negombo. A coordinarli Ivano Veccia, ...... è stato allievo di Michel Belin , a lungo considerato il miglior cioccolatiere di Francia, e si è messo in luce in numerose prestigiose occasioni di carattere nazionale, daa Emergente ...Proporranno ciascuno una Pizza peri 43 pizzaioli presenti alla settima edizione di "". Giovani talenti e affermati maestri da ogni parte d'Italia arriveranno sull'isola per prendere parte all'evento e in particolare alla serata al Negombo. A coordinarli Ivano Veccia, ...

Ischia Safari: si parte con il Charity Dinner al Regina Isabella ... Il Denaro

Proporranno ciascuno una Pizza per Ischia i 43 pizzaioli presenti alla settima edizione di “Ischia Safari”. Giovani talenti e affermati maestri da ogni parte d’Italia arriveranno sull’isola per prende ...Proporranno ciascuno una Pizza per Ischia i 43 pizzaioli presenti alla settima edizione di “Ischia Safari”. Giovani talenti e affermati maestri da ogni parte d’Italia arriveranno sull’isola per ...