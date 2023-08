Inzaghi | Inter davvero stravolta | perché adesso fa grande calcio

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Come si fa a dire che l'gioca male? Non si può, a meno che non si sia in malafede o non si guardino le partite dei nerazzurri. Quella di Cagliari, ad esempio, è una sinfonia di gioco. L'è una squadra complessa che rende le cose semplici. I suoi meccanismi sono tutto tranne che elementari e "italiani", come sostiene qualcuno di famoso. Questa è una formazione pensante, non meccanica. Fa cose in base a quel che vede, a ciò che succede. Si muove su consolidati binari tattici è il quinto anno che gioca con il 3-5-2: questo aiuta- ma sa improvvisare a seconda dell'avversaria. Costruisce senza timore, attacca con convinzione e, contrariamente a quanto succedeva un anno fa, difende con la giusta dose di agonismo. È un'diversa rispetto a quella dello scorso agosto. Allora aveva appena perso uno scudetto, ora ha ...