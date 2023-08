Investe Don Coluccia alla fiaccolata per la legalità | Roma choc | chi hanno fermato

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Non si può certo dire che questa sia un'estate tranquilla, anzi. Gli episodi di violenza, da Palermo a Napoli a Sirolo e in tanti altri luoghi della penisola si susseguono. L'ultimo, altrettanto inquietante e grave, per fortuna non ha avuto conseguenze gravi. Stiamo parlando dell'aggressione a Don Antonio, preteno antimafia aggredito a Tor Bella Monaca, periferia est di, colpevole di aver capeggiato unaper lain via dell'Archeologia, lo stradone del quartiere conosciuto anche come una delle piazze di spaccio di droga a cielo aperto più grandi d'Italia e non solo. L'aggressore è un pregiudicato di ventotto anni, di nazionalità bielorussa, che lo ha avvicinato in scooter e ha provato a investirlo. È stato sparato e ferito al braccio da uno degli agenti della ...