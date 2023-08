Inversione di tendenza | niente pienone a Capri ad agosto | meno male che c’era Jennifer Lopez Ravello chiude una stagione strepitosa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Estate agli sgoccioli e ribaltoni. Colpi ( non solo di caldo) di fine. Il caro prezzi fa le prime vittime: dal tutto esaurito dei mesi giugno/luglio adalberghi e b&b mezzi vuoti. La fila c’è ma solo da Anima e Core, per tambureggiare con la scullettantee Gianluigi Lembo & band “I will survive”. Noi invece non sopraviviamo all’invasione dei distru/turisti, loro si che hanno raggiunto il picchio di 14mila al giorno con merende a sacco, sporcano, si lavano i denti e le ascelle nelle fontanine delle antica via delle cisterne e se ne vanno. Ermanno Zanini, direttore generale delPalace, non facciamo pagare ai turisti del mordi e fuggi la tassa di soggiorno (solo a chi soggiorna in albergo) cosi’ non si alimentano i traffici dei “caronti” ...