Intervista al cast di Italia’s Got Talent | «Quest’anno cambiano velocità e ritmo E se devi andare in bagno puoi mettere in pausa!»

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Ildi Italia's got2023 Sono diversi per età, carriera e provenienza. A metterli insieme ci ha pensato, però, Disney+ che ha riunito Mara Maionchi, Frank Matano, Elettra Lamboghini e Khaby Lame nella giuria della rinnovata tredicesima edizione digot(al via venerdì 1 settembre), prima grande sfida nell’intrattenimento per la piattaforma streaming. Con loro anche i due conduttori Aurora Leone e Fru dei The Jackal. DavideMaggio.it li hati e ha scoperto un gruppo abbastanza affiatato, tra ironiche punzecchiature e sfottò. Merito anche della forza ‘trainante’ dei veterani Maionchi e Matano. Ecco la video. Videoa Mara Maionchi, Frank Matano, Elettra Lamborghini, Khaby Lame, Aurora Leone e Fru Khaby, ...

Se amate la serie vi consigliamo inoltre di dare un'occhiata alla nostraaldi Braccialetti Rossi , così da poter riassaporare le atmosfere della serie in attesa degli episodi che ...Di recente Mel Gibson ha dichiarato in un'di aver realizzato due sceneggiature ed una di ... Luca Lionello nei panni di Giuda e diversi altri attori nostrani all'interno di un...Dentro l'orizzonte (quest'ultimo raccontato ai microfoni di PDESocialClub in un'con ... Ed è un gruppo interpretato da und'eccezione : Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Edoardo Leo, ...

The Equalizer 3, l'intervista al cast italiano tra Denzel Washington e ... Dire

In occasione dell’uscita in Italia di The Equalizer 3 – Senza Tregua, il 30 agosto distribuito da Eagle Pictures, abbiamo intervistato Eugenio Mastrandrea, che fa parte del nutrito cast italiano del ...In occasione dell'uscita di The Equalizer 3 - Senza Tregua, il 30 agosto distribuito da Eagle Pictures, abbiamo intervistato Bruno Bilotta ...