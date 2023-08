Inter Miami vs Nashville SC – probabili formazioni

(Di mercoledì 30 agosto 2023) L’cercherà di ottenere 10 vittorie consecutive quando affronterà ilSC al DRV PNK Stadium giovedi 31 agosto. I padroni di casa, in forma smagliante dopo l’arrivo di Lionel Messi, sono attualmente al 14° posto nella Eastern Conference, mentre gli ospiti sono al settimo posto. Il calcio di inizio divsSC è previsto alla 1:30 del mattino ora italiana Anteprima della partitavsSC a che punto sono le due squadreDopo un inizio di stagione molto lento, l’si trova al penultimo posto della Eastern Conference, avendo ottenuto solo 21 punti nelle 23 partite iniziali, ma ...

Come riporta Marca l'ex esterno del Barcellona, appena approdato all'dove tornerà a giocare con lo stesso Busquets oltre che con Leo Messi , aveva già comunicato la propria scelta al ct ...Nella notte c'è appuntamento con il turno infrasettimanale dell'Mls: l'ha cambiato volto da quando c'è Messi e contro il club della Florida Nashville dovrebbe far registrare una vittoria. ...Per il giocatore spazio al club; il classe 1989 gioca nell'dove ha ritrovato Messi e Busquets.

Jordi Alba lascia la nazionale spagnola all'eta' di 34 anni. Lo riporta l'edizione online di 'Marca'. Il difensore dell'Inter Miami, compagno di squadra di Lionel Messi, ha preso questa decisione da ...Grande entusiasmo tra i tifosi della Roma che in oltre 5mila hanno atteso il nuovo acquisto Romelu Lukaku all'aeroporto di Ciampino per riservargli una calorosa accoglienza.