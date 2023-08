Inter | la giornata di Pavard LIVE | visite e idoneità okay | nel pomeriggio la firma VIDEO

Marchetti dirigerà- Fiorentina, Empoli - Juve ad Ayroldi ROMA - Sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini a dirigere venerdì sera, alle 20.45 all'Olimpico, l'anticipo della terzadi serie A fra Roma e ...Miami - Nashville è una partita valida per la ventiseiesimadella MLS: Messi infortunato non ci sarà. Formazioni e pronostici Non ci sarà Messi, è questa ovviamente non è una bella ...L'Aia ha diramato le designazioni arbitrali per la terzadi Serie A 2023/2024. La partita di venerdì sera all'Olimpico tra Roma e Milan sarà diretta ... mentre- Fiorentina da Marchetti. ...

Inter, la giornata di Pavard LIVE: al via le visite, poi idoneità e firma Calciomercato.com

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 3ª giornata di Serie A. Roma-Milan, anticipo di venerdì alle 20.45, sarà diretta da Rapuano, mentre Inter-Fiorentina di domenica alle 18.30 sarò ...I rossoblù di mister Claudio Ranieri sono tornati in campo già nella giornata di ieri, il tutto per riprendere le sedute d’allenamento ad Asseminello e dimenticare la partita con l’Inter. Il Cagliari ...