Inter | la giornata di Pavard LIVE | visite e idoneità ok | ora in sede per la firma VIDEO

(Di mercoledì 30 agosto 2023) L'accoglie il rinforzo in difesa tanto chiesto da Simone Inzaghi e tanto atteso vista la resistenza di Thomas Tuchel a lasciare partire...

R che dirigeranno le gare valide per la 3ªdel Campionato di Serie A 2023/24 in ...- FIORENTINA h. 18.30 MARCHETTI COSTANZO - PASSERI IV: SACCHI VAR: MAZZOLENI AVAR: PAGANESSI ...Questi gli arbitri della terzadi serie A in programma domenica 3 settembre. Sassuolo - Verona (venerdì 1/9, ore 18.30); ... Marcenaro; Napoli - Lazio (sabato 2/9 ore 20.45): Colombo;- ...Tra le italiane presenti nell'urna di Monaco, il Napoli di Rudy Garcia (prima fascia), l'di ... con la primadei gironi. La finale della Uefa Champions League si giocherà allo stadio ...

Inter, la giornata di Pavard LIVE: visite e idoneità ok, nel pomeriggio ... Calciomercato.com

Il francese punta la Fiorentina Oggi sarà la giornata di Pavard dedicata alle visite mediche, poi nel primo pomeriggio la firma sul contratto con l’Inter. (Inter News 24) ...Ad Andrea Colombo la sfida del Maradona tra Napoli e Lazio, mentre Inter-Fiorentina va a Matteo Marchetti Sarà Antonio Rapuano a dirigere il big match della terza giornata tra Roma e Milan, in ...