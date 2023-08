Inter | due nuove piste per il centrocampo

(Di mercoledì 30 agosto 2023) L'lavora per un altro centrocampista: contatti in corso per Maxime Lopez del Sassuolo, come riportato da Sky Sport. Inoltre, la dirigenza...

230giocatori per ruolo e un inizio di stagione immacolato convittorie sue nemmeno un gol subito nelle sfide contro Monza e Cagliari: Simone Inzaghi può essere soddisfatto delle prime risposte della sua squadra e delle indicazioni giunte dai nuovi ......una gara dal risultato scontato" Db Milano 21/11/2021 - campionato di calcio serie A /- ... Con zero punti raccolti nelle primegare di campionato, la Lazio potrebbe dover ripartire proprio ...Seguironostagioni all', entrambe concluse al quarto posto nella classifica finale del campionato di Serie A. Anche qui pesarono alla lunga le prestazioni non esaltanti nelle coppe europee e ...

Inter, l'arrivo di Pavard ci racconta due cose: Lautaro sarà il goleador e Inzaghi giocherà di squadra Calciomercato.com

Tra il Rapid Vienna in Conference League e l’Inter in campionato, la settimana di Vincenzo Italiano sarà abbastanza movimentata. Queste le dichiarazioni del tecnico della Fiorentina. RABBIA – Vincenzo ...Pronti a sostituirli Frattesi e Pavard L’Inter di Simone Inzaghi sta convincendo tutti: le prime due partite hanno mostrato una squadra solida, concreta e che non prende gol, come dimostrano i 2 a 0 ...