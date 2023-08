Inter | contatti con il Sassuolo per Maxime Lopez | la situazione

(Di mercoledì 30 agosto 2023) L’si è messa in contatto con ilper cercare di accaparrarsi il cartellino del centrocampista. Sensi non convince L’, nelle ultime ore, si è messa in contatto con ilper cercare di accaparrarsi il cartellino del centrocampista. I motivi? La dirigenza nerazzurra non sarebbe convinta di Stefano Sensi come alternativa a Hakan Calhanoglu (ma non pensa affatto alla cessione dell’azzurro). Questa, dunque, avrebbe portato i nerazzurri a pensare alla soluzione. Lo riporta Sportmediaset.

L'si è messa in contatto con il Sassuolo per cercare di accaparrarsi il cartellino del centrocampista Maxime Lopez. Sensi non convince L', nelle ultime ore, si è messa in contatto con il Sassuolo per cercare di accaparrarsi il cartellino del centrocampista Maxime Lopez. I motivi La dirigenza nerazzurra non sarebbe convinta di ...Condizione che l'" che ha avviato ie chiesto informazioni al Tottenham " è pronta a garantirgli. Chieste informazioni per Soumaré del Leicester Oltre a Maxime Lopez del Sassuolo e ...Commenta per primo L'lavora per un altro centrocampista :in corso per Maxime Lopez del Sassuolo, come riportato da Sky Sport . Inoltre, la dirigenza ha chiesto informazioni preliminari per Boubakary ...

GdM - Inter, ultimo colpo a centrocampo: contatti per Maxime Lopez. E c'è un'idea dal Leicester Fcinternews.it

L'Inter ha chiesto informazioni al Tottenham per Ndombele, ex centrocampista del Napoli che gradisce il trasferimento in nerazzurro ...Dopo la fine del prestito al Napoli e il rifiuto del passaggio al Genoa, il futuro di Tanguy Ndombele potrebbe ancora essere in Italia. L' Inter , infatti, ha avviato i primi contatti e ha chiesto ...