Inter | Benjamin Pavard è il nuovo acquisto

(Di mercoledì 30 agosto 2023)è ufficialmente ungiocatore dell’. Il difensore classe 1996 è arrivato a Milano dopo una lunga trattativa tra il club nerazzurro e il Bayern Monaco, che si è conclusa con la cessione a titolo definitivo.ora è pronto per la nuova avventura in Italia, dove è arrivato ieri. SportFace.

Il tanto atteso giorno diPavard all'è finalmente arrivato. Il difensore francese, che i nerazzurri - dopo una lunga trattativa - hanno acquistato dal Bayern Monaco per 30 milioni di euro più 2 di bonus, s i è ...... finalmentePavard è stato annunciato ufficialmente dall', che lo ha pagato 30 milioni più due di bonus . Per il francese è pronto un contratto di cinque anni a cinque milioni l'anno . ...... giornalista di Libero , è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it , in onda sul canale Twitch TVPlay, per parlare dei piani dell'sul mercato dopo l'arrivo diPavard , l'acquisto ...

UFFICIALE - Benjamin Pavard è un nuovo giocatore dell'Inter: arriva a titolo definitivo dal Bayern... Fcinternews.it

Super colpo dell'Inter che ha chiuso l'acquisto di Pavard e l'ha ufficializzato con un comunicato attraverso i suoi canali ufficiali.Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito l' Inter ha annunciato l'acquisto di Benjamin Pavard . "Il difensore francese classe 1996 arriva a titolo definitivo dal Bayern Monaco".