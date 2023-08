Inter | allenamento in mattinata | attesa per la prima di Pavard

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Mentre aspetta di accogliere ufficialmente Benjamin, Simone Inzaghi pensa già al campo e alla sfida in programma a San Siro domenica contro la Fiorentina. Il tecnico nerazzurro ha guidato l’di questa mattina ad Appiano Gentile, senza il francese, impegnato nelle visite mediche. SEDUTA MATTUTINA –mattutino per l’di Simone Inzaghi, con Benjaminche dovrà ancora attendere per il suo primocon i compagni. Il francese, infatti, è ancora alle prese con le visite mediche di rito che lo porteranno a diventare ufficialmente un nuovo difensore nerazzurro. Sfida con la Fiorentina, quindi, già in preparazione, dopo la vittoria perentoria per 0-2 sul Cagliari in trasferta. Ma l’perad Appiano ...

... i dettagli dell'accordo per l'arrivo del francese Come scrive la Gazzetta dello Sport, Benjamin Pavard è sbarcato a Milano nella serata di ieri e già oggi si unirà all'in. Accordo ...... il belga ha optato per lo stesso numero che che aveva lo scorso anno all'. Il centravanti ... Domani il primocon i nuovi compagni di squadra agli ordini di José Mourinho.... grazie all'umiltà e alla dedizione al lavoro che ha sempre mostrato in campo e in. ... L': l'in queste prime che gare ha convinto molto, non tanto per il gioco mostrato quanto per ...

In campo dopo la vittoria: l'allenamento nerazzurro Inter - News Ufficiali

Questo avviene attraverso sedute di allenamento in cui non deve mai mancare un fattore fondamentale: il divertimento, ma, con la volontà di alzare sempre l’asticella, con le proposte che andremo a ...A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. L’articolo Pavard, domani il primo allenamento con i compagni. Il francese punta la Fiorentina proviene da Inter News 24.