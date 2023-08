(Di mercoledì 30 agosto 2023) Un gruppo di militari annuncia di aver assunto il potere in Gabon, trentanove morti in un lancio di razzi nella regione sudanese del Darfur, il governo australiano indice un referendum per riconoscere i diritti dei popoli aborigeni. Leggi

Si lavora alla pulizia e al ripristino della viabilitàsottopasso che conduce al rione Isola chiuso da sabato dopo che una pianta, caduta dal vicino ..., sono in corso anche i lavori di ...... con una leggera diminuzione del numero di interventi chirurgici eseguiti2020, probabilmente a ..., le cliniche e i chirurghi, nonché le case farmaceutiche, quindi, in questi tre anni hanno ...Scopritela lista dei sospetti di Only Murders in the Building 3 . Forse la più ovvia delle ... ed erano disposti in modo strano comefilm ". E naturalmente l'appartamento fa riferimento al ...

Intanto nel mondo Internazionale

La politica e la vicenda di Caivano Giorgia Meloni intanto domani sarà nel quartiere. Lo ha assicurato personalmente a don Maurizio Patriciello. "Sono tanto speranzoso. Vediamo cosa accadrà dopo la ...