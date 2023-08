Insegnare l’empatia | la Rete Nazionale delle scuole dell’Empatia e la didattica delle emozioni INTERVISTA ad Anna Maria Carbone | con Uda “Conoscere e conoscersi – comunicare emozioni”

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 30 agosto 2023) L’idea portante della “del” e della “” è quella di introdurre in tutte leitaliane (speriamo non solo in quelle) un format educativo di nuova generazione, validato e con evidenze scientifiche ragguardevoli (anche di tipo biologico), finalizzato a promuovere benessere negli alunni, attivando competenze empatiche e cooperative, attraverso unadedicata: ladel. Si è pensato di inaugurare e poi diffondere una...