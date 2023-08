Infrastrutture | cresce l’attrattività dell’Italia | ma vanno facilitati gli investimenti Sondaggio di EY

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Il 71% degli intervistati ha investito o erogato finanziamenti nel settore infrastrutturale italiano negli ultimi 4 anni. Il settore dell’energia è trainante, con il 45% degli intervistati che ha confermato di aver effettuatonell’ultimo anno. In aumento la rilevanza dei settori TMT (+5% rispetto al 2022 la percentuale di investitori intervistati che sono stati attivi nel settore),gestite in partenariato pubblico-privato (+4%) esociali (+2%). Il settore dei trasporti, cruciale anche in termini di attrattivitànei contesti internazionali e per il turismo, fatica ad essere protagonista diprivati, che risultano in ulteriore contrazione (-2%) nelle scelte degli investitori intervistati, a causa delle complessità normative e ...